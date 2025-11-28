Tre etichette dedicate a Gabriele D’Annunzio Così Perla del Garda omaggia lo scrittore astemio che amava il vino
La cantina di Lonato del Garda lancia Raccolta Prodigiosa, un'edizione limitata di vino e grappa che trae ispirazione dalla visione edonistica del Vate. Le bottiglie sono in vendita al Vittoriale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Altre letture consigliate
Il Natale ha il profumo dei nostri vini Le box dedicate al vino tornano anche quest’anno, con percorsi diversi per chi ama scoprire o ritrovare l’identità delle nostre vigne. Dai classici I Briganti alle etichette de I Tre, fino a Una Cena Speciale, pensata per acco - facebook.com Vai su Facebook
Tre domeniche dedicate al tartufo, torna la fiera a Pergola - Ottobre fa rima con tartufo e a Pergola (Pesaro Urbino) torna puntuale la magia della Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato e dei prodotti tipici. Riporta ansa.it