Travestito da donna per truffare un' anziana | bloccato col complice
Si sarebbe travestito da donna per presentarsi a casa di un’anziana, residente in provincia di Lecce, per truffarla. Protagonisti del raggiro due giovanissimi, delle province di Caserta e Latina, intercettati dalla polizia stradale a Bari e denunciati.Secondo quanto ricostruito i due truffatori. 🔗 Leggi su Casertanews.it
