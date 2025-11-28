Trasporto scolastico a Fiumicino | su 224 richieste inseriti già 200 studenti

Fiumicino, 28 novembre 2025 – “A seguito della riapertura dei termini per la presentazione delle domande di trasporto scolastico, sono state ricevute 224 richieste complessive. Di queste, circa 200 sono state regolarmente inserite nelle liste degli aventi diritto che saranno contattati in ordine di presentazione delle domande. – comunica l’assessore al Trasporto Pubblico Locale, Angelo Caroccia.- Gli studenti non ancora assegnati al servizio rimarranno comunque inseriti nella graduatoria: qualora si liberassero ulteriori posti, anche a seguito di eventuali rinunce, le famiglie saranno contattate tempestivamente dagli uffici competenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it