Trasporto aereo sciopero del 28 novembre | i diritti dei viaggiatori

(Adnkronos) – Lo sciopero nel settore dei trasporti, indetto per venerdì 28 novembre, interesserà anche il comparto aereo, creando inevitabili disagi ai viaggiatori, a causa della cancellazione di numerosi voli in tutta Italia. Ma i diritti dei passeggeri, riconosciuti dalla normativa comunitaria, sono validi anche in caso di proteste sindacali. Durante lo sciopero di venerdì . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Scopri altri approfondimenti

Cosa succede nel trasporto aereo in Italia: passeggeri, merci e aeroporti dlvr.it/TPVkRM #AEREO #trasportoaereo #trasportoaereomerci #passeggeri Vai su X

Ricordiamo che nella giornata di domani è stato indetto uno sciopero generale, che colpirà anche il trasporto aereo. Per quanto riguarda la fascia di garanzia, in questo caso si applicano le regole di Enac e della Commissione di garanzia: restano in servizio q - facebook.com Vai su Facebook

Trasporti, treni e aerei, venerdì 28 novembre sciopero generale nazionale: ecco orari e settori coinvolti - Dai treni agli aerei, fino alla scuola e alla stampa: interi settori si fermeranno in tutta Italia ... Riporta msn.com

Sciopero 28 novembre: stop a treni, aerei e trasporto pubblico - Le motivazioni alla base della protesta riguardano politiche economiche, spesa militare, privatizzazioni e posizioni del Governo ... Si legge su guidaviaggi.it

Sciopero 28 novembre, a rischio treni, aerei, mezzi pubblici e scuola. Gli orari città per città - MILANO – L’Italia si prepara a una giornata di forti disagi che potrebbero colpire i settori pubblici e quelli privati per lo sciopero proclamato da Cobas e sindacalismo di base. Segnala repubblica.it