Transatlantic Award Gala Dinner | dieci aziende sul podio Premi speciali a Draghi Moratti e Barra

L’ American Chamber of Commerce in Italy accende i riflettori sulla diciannovesima edizione del Transatlantic Award Gala Dinner, in programma lunedì 1 dicembre agli East End Studios dalle 18.30. Un’edizione che segna un traguardo storico: i 110 anni dalla fondazione di AmCham Italy, celebrati con un parterre di oltre 800 ospiti e figure istituzionali di primissimo piano. Un Gala nel segno del 110° anniversario. A introdurre la serata saranno il presidente Stefano Lucchini e il consigliere delegato Simone Crolla. L’evento premia aziende statunitensi e italiane che hanno realizzato investimenti strategici sull’asse transatlantico: un appuntamento che quest’anno, grazie alla ricorrenza, assume un significato ancora più forte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

