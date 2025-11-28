Tramvia Firenze la linea 3.22 prende forma | tra 4 mesi il progetto esecutivo Rovezzano 15 fermate e batteria
Firenze, 28 novembre 2025 – Il progetto definitivo per la nuova linea tramviaria Libertà–Rovezzano è stato ufficialmente consegnato nelle mani di associazioni, comitati e consiglieri comunali. Si apre così la fase delle osservazioni, che durerà circa tre o quattro mesi. Al termine, Palazzo Vecchio passerà alla stesura del progetto esecutivo, passaggio cruciale per far partire i lavori, che potrebbero cominciare già nel 2026, una volta conclusi quelli per la linea 3.2.1 verso Bagno a Ripoli. Il cronoprogramma dettagliato sarà chiarito nel verbale di affidamento dell’opera, che dovrà tenere conto anche degli interventi sui sottoservizi e delle convenzioni con Ferrovie (soprattutto per quanto riguarda il maxi tunnel delle Cure, la vera spina nel fianco di quest’opera). 🔗 Leggi su Lanazione.it
