Tramonta il progetto delle maxi torri a Tor Marancia ma resta l' incognita sul futuro dell' area

Tor Marancia non avrà le maxi torri. La netta contrarietà dei residenti ha scritto la parola fine su un progetto che fin da subito ha messo in allarme gli abitanti del quartiere. La conferma è arrivata in occasione del terzo e ultimo incontro del processo partecipativo, il 27 novembre, relativo. 🔗 Leggi su Romatoday.it