Tramonta il progetto delle maxi torri a Tor Marancia ma resta l' incognita sul futuro dell' area

Romatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tor Marancia non avrà le maxi torri. La netta contrarietà dei residenti ha scritto la parola fine su un progetto che fin da subito ha messo in allarme gli abitanti del quartiere. La conferma è arrivata in occasione del terzo e ultimo incontro del processo partecipativo, il 27 novembre, relativo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

tramonta progetto maxi torriTramonta il progetto delle maxi torri a Tor Marancia, ma resta l'incognita sul futuro dell'area - Il minisindaco Ciaccheri: "Seguiremo con attenzione cosa accadrà adesso" ... Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tramonta Progetto Maxi Torri