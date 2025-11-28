Trama cast e recensione di 3 film da vedere al cinema adesso | Die My Love Put Your Soul on Your Hand and Walk e I colori del tempo
Una coppia di fidanzati ( Jennifer Lawrence e Robert Pattinson ) si trasferisce dalla metropoli newyorkese alla campagna del Montana. Qui, dopo il parto di lei, comincerà un inferno personale e di coppia. Die My Love di Lynne Ramsay – presentato in concorso al Festival di Cannes – arriva nelle nostre sale (distribuito da Mubi). È in sala anche lo straordinario documentario Put Your Soul on Your Hand and Walk di Sepideh Farsi, sulla fotoreporter Fatima Hassouna uccisa durante un bombardamento israeliano. Infine, da recuperare, il sentito ed eccentrico I colori del tempo di Cédric Klapisch con Suzanne Lindon. 🔗 Leggi su Amica.it
