Traiettoria imparabile | il primo gol di El Aynaoui con la Roma è bellissimo
Neil El Aynaoui segna il primo gol in giallorosso dopo solo 8 minuti della sfida tra Roma e Midtjylland di Europa League: il centrocampista gira di prima intenzione il cross teso di Celik e trova l'angolino con una traiettoria imparabile per Olafsson. Guarda il gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
