Tragico schianto sulla Palermo-Sciacca | muoiono due donne gravi due giovani
Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina, 28 novembre, lungo la statale Palermo–Sciacca, nel territorio di Altofonte, area metropolitana di Palermo. Due donne hanno perso la vita e altri due giovani sono rimasti feriti in modo critico dopo un frontale tra due auto che viaggiavano in direzioni opposte. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 10, all'altezza del km 8,400 della SS 624. Le vittime: madre e figlia. L'impatto, estremamente violento, ha distrutto completamente i veicoli coinvolti. Le vittime sono due donne, probabilmente madre e figlia residenti a Monreale, che si trovavano sulla stessa automobile.
