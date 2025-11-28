Tragico incidente sulla Palermo-Sciacca scontro frontale tra 2 auto | morte madre e figlia

Palermotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un incidente mortale sulla Palermo-Sciacca. Due i morti e due i feriti nello scontro frontale tra due auto. L'impatto è avvenuto in un curvone nei pressi di Altofonte. Le vittime sono due donne, madre e figlia, entrambe residenti a Monreale. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

