Un violento incidente stradale si è verificato questa sera in viale Kennedy, a Catania, all'altezza dell'hotel Le Dune. Due le vetture coinvolte nello scontro, che ha causato ingenti danni. Ferito gravemente uno degli occupanti, subito soccorso dai sanitari del 118 che hanno tentato di salvargli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Tragico incidente sul viale Kennedy, coinvolte due auto: un morto