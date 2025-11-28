Tragico incidente sul lavoro | operaio di 35 anni resta schiacciato lungo i binari ferroviari La disgrazia tra Civitavecchia e Tarquinia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ancora un tragico incidente sul lavoro quello verificatosi ieri. A darne notizia la Cgil di Roma e Lazio che ha comunicato il decesso di Iurii Kulba, 35 anni, rimasto coinvolto in un gravissimo incidente durante alcune attività di manutenzione ferroviaria sulla linea Civitavecchia–Tarquinia. Secondo quanto riportato dal sindacato, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 2.30 di giovedì 27 novembre, durante un intervento di rinnovamento e risanamento del binario. Il guasto alla macchina rincalzatrice e l’impatto mortale. Durante le operazioni, la macchina rincalzatrice avrebbe subito un guasto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

