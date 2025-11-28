Tragico incidente stradale sulla statale Palermo Sciacca | morte madre e figlia 2 feriti gravi

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incidente mortale nel territorio del comune di Altofonte, nella città metropolitana di Palermo ha causato la morte delle due donne che viaggiavano sulla stessa auto, Feriti gravemente due giovani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

tragico incidente stradale stataleTragico incidente stradale sulla statale Palermo Sciacca: morte madre e figlia, 2 feriti gravi - L’incidente mortale nel territorio del comune di Altofonte, nella città metropolitana di Palermo ha causato la morte delle due donne che viaggiavano ... Segnala fanpage.it

tragico incidente stradale stataleTragico scontro frontale sulla Palermo-Sciacca: due donne morte e due giovani feriti - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada statale 624 “Palermo- sicilianews24.it scrive

tragico incidente stradale stataleIncidente sulla Palermo-Sciacca tra 3 auto, muore un 18enne e ci sono feriti gravissimi: il bilancio è tragico - Un ragazzo di 18 anni, Kevin Di Paola, è morto in seguito a uno scontro che ha coinvolto tre auto. virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tragico Incidente Stradale Statale