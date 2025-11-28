Tragico incidente stradale sulla statale Palermo Sciacca | morte madre e figlia 2 feriti gravi

L’incidente mortale nel territorio del comune di Altofonte, nella città metropolitana di Palermo ha causato la morte delle due donne che viaggiavano sulla stessa auto, Feriti gravemente due giovani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tragico incidente stradale sulla statale Palermo Sciacca: morte madre e figlia, 2 feriti gravi - L’incidente mortale nel territorio del comune di Altofonte, nella città metropolitana di Palermo ha causato la morte delle due donne che viaggiavano ... Segnala fanpage.it

Tragico scontro frontale sulla Palermo-Sciacca: due donne morte e due giovani feriti - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada statale 624 “Palermo- sicilianews24.it scrive

Incidente sulla Palermo-Sciacca tra 3 auto, muore un 18enne e ci sono feriti gravissimi: il bilancio è tragico - Un ragazzo di 18 anni, Kevin Di Paola, è morto in seguito a uno scontro che ha coinvolto tre auto. virgilio.it scrive