Tragedia sulla Palermo–Sciacca | madre e figlia muoiono in un frontale ad Altofonte gravissimi due 19enni

La 78enne Angelica Ganci e l’infermiera 52enne Saveria Valeria Di Giorgio sono morte nello scontro sulla SS624. Ancora vittime sulla statale Palermo–Sciacca (SS624). Un violentissimo scontro frontale tra due automobili, avvenuto nella mattinata di oggi nei pressi di Altofonte, ha causato la morte di Angelica Ganci, 78 anni, e della figlia Saveria Valeria Di Giorgio, 52 anni, entrambe residenti a Monreale. Le due donne viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf diretta verso Sciacca. Per loro non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118, pur intervenuti rapidamente, hanno potuto soltanto constatarne il decesso avvenuto sul colpo a causa dei traumi riportati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia sulla Palermo–Sciacca: madre e figlia muoiono in un frontale ad Altofonte, gravissimi due 19enni

