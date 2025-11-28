Tragedia sul lavoro sulla linea Civitavecchia-Tarquinia | muore un operaio 35enne
Civitavecchia, 28 novembre 2025 – Un’altra tragedia sul lavoro ha colpito il territorio nella notte tra mercoledì e giovedì, lungo la linea ferroviaria Civitavecchia–Tarquinia, nella zona nord della città. Iurii Kulba, operaio di 35 anni di origini ucraina e residente a Capistrello, in Abruzzo, è morto in seguito a un incidente avvenuto durante le operazioni di manutenzione dei binari. Secondo quanto ricostruito nelle prime ore, Kulba sarebbe rimasto incastrato nella rincalzatrice, il macchinario impiegato per compattare il ballast sotto le traverse. La dinamica esatta è ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà chiarire come il lavoratore sia finito nella zona operativa dell’attrezzatura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
