Tragedia a San Paolo | l’attore Tony Germano muore a 55 anni cadendo dal tetto di casa

Tony Germano, attore e doppiatore brasiliano con una carriera trentennale nel mondo dello spettacolo, è morto mercoledì 26 novembre all’età di 55 anni a seguito di una caduta fatale nella sua abitazione di San Paolo, in Brasile. La notizia è stata confermata da un portavoce dell’artista, che ha espresso il cordoglio di familiari, amici e colleghi.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Tony Germano (@tonygermano) Secondo quanto riportato dai quotidiani locali Folha de Sao Paulo e O Estado de Sao Paulo, Germano si trovava nella casa dei suoi genitori, dove si era trasferito da poco, quando è avvenuto l’ incidente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

