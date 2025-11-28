Tragedia a Catania | un morto nell’incidente fra due vetture

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nella zona della Playa a Catania. Un uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale in seguito a un grave incidente avvenuto in viale Kennedy, nella zona della Playa di Catania. Lo scontro ha coinvolto due auto, ma la dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. L’intervento dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della polizia municipale, che hanno immediatamente avviato i rilievi. Secondo quanto comunicato dalla sala operativa dei vigili urbani, la vittima è stata prima soccorsa dal personale del 118 e poi trasportata con urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

