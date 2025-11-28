Tragedia a Catania | un morto nell’incidente fra due vetture
ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nella zona della Playa a Catania. Un uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale in seguito a un grave incidente avvenuto in viale Kennedy, nella zona della Playa di Catania. Lo scontro ha coinvolto due auto, ma la dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. L’intervento dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della polizia municipale, che hanno immediatamente avviato i rilievi. Secondo quanto comunicato dalla sala operativa dei vigili urbani, la vittima è stata prima soccorsa dal personale del 118 e poi trasportata con urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Argomenti simili trattati di recente
Scontro tra due auto a Catania, c'è un morto: la tragedia nella zona della Plaia https://qds.it/catania-incidente-morto-uomo-soccorsi-plaia-ricostruzione-caraninieri-soccorsi-indagini-cronaca/ - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia a Catania: un morto nell’incidente fra due vetture - CATANIA – Sarebbe morto una volta arrivato in ospedale la vittima di un incidente stradale avvenuto in viale Kennedy. livesicilia.it scrive
Ancora sangue sulle strade siciliane: un morto a Catania - Un violento scontro fra due auto: la vittima è deceduta appena arrivata al pronto soccorso ... Si legge su lasicilia.it