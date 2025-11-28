Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare code Prato in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria tra Tiburtina e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e il video con l' 24 Roma Teramo ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni in carreggiata opposta sulla tangenziale si sta in fila ma per incidente tra viale Castrense è il bivio per la 24 Roma Teramo sempre sulla tangenziale proseguono i lavori di notte nel tratto della sopraelevata anche questa sera chiusura tra le 22 e le 7 tra via del Pigneto e Largo Settimio Passamonti in direzione della Salaria mentre tra le 23 e le 6 da sopraelevata sarà chiusa anche in direzione di San Giovanni tra Largo Settimio Passamonti e via reca e domani nel pomeriggio è prevista la manifestazione con corteo i partecipanti da Piazzale Ostiense si muoveranno verso Porta San Giovanni dopo aver percorso tra le altre via della Piramide Cestia viale Aventino e via Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo deviazioni per il trasporto pubblico ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-11-2025 ore 20:30