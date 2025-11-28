Luceverde Roma Ben ritrovati traffico sostenuto Come di consueto in queste ore in uscita dalla capitale sulle principali strade consolari e sul tratto Urbano della A24 roma-teramo poi ci sono code da Portonaccio a raccordo anulare molto intenso il traffico sullo stesso raccordo anulare in particolare incolonnamenti in carreggiata interna tra via Aurelia Casal del Marmo qui anche a causa di un incidente cosa può in carreggiata interna altre cose tra Cassia bis Veientana e salari e poi tra Bufalotta Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino il bivio con la 24 Roma Teramo ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi in centro ricordiamo che per consentire l'avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione della metro C nuova viabilità nell'area di Piazza Venezia pensione quindi alla segnaletica deviazioni anche per il trasporto può ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-11-2025 ore 18:30