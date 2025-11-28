Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico sostenuto lungo percorso del raccordo anulare in particolare incolonnamenti in carreggiata interna tra Trionfale salari e proseguendo tra Bufalotta e Prenestina stessa situazione lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e il video con l' 24 Roma Teramo all'ostiense al ponte dell'Industria possibili difficoltà per una manifestazione 3 via Antonio Pacinotti e via del Porto Fluviale in centro Per consentire l'avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione della metro C nuova viabilità nell'area di Piazza Venezia attenzione alla segnaletica deviazioni anche per il trasporto pubblico è sempre per lavori sulla linea C da oggi è domenica 30 novembre sospesa la circolazione tra parco di Centocelle Pantano ultime corse alle 21:30 sull'intera tratta poi servizio dei treni proseguirà tra San Giovanni e parco di Centocelle parco di Centocelle Pantano il collegamento sarà sostituito con la linea bus mc8 attenzione ricordiamo che oggi è in corso uno sciopero nazionale pertanto dalle 20 al termine del servizio la metro C è garantita così come dalle 21:30 al termine del servizio non è garantita la linea mc8 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-11-2025 ore 16:30