Traffico Roma del 28-11-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Per consentire i soccorsi ad un passeggero che ha avuto un malore alla stazione Garbatella momentaneamente sospeso il servizio della metro B B1 tra Castro Pretorio e Laurentina nelle due direzioni è attivo un servizio bus sostitutivo Vi ricordo Poi che è in corso uno sciopero di 24 ore che riguarda anche i trasporti a rischio l'intera rete a Tati buste periferici e la rete Cotral ad esclusione della fascia oraria dalle 17 alle 20 a superare anche il comparto ferroviario l'agitazione iniziata alle 21 di ieri sera si protrarrà sino alla stessa ora di oggi per quanto riguarda le linee Regionali sono garantiti se previsti dalle 18 alle 21 lo sciopero interessa anche il settore aereo restano comunque in servizio i voli programmati tra le 18 e le 21 ancora in corso in una manifestazione con corteo che partito da piazza Indipendenza sta raggiungendo piazza Barberini il corteo al momento si trova su via Barberini inevitabili ripercussioni al traffico in tutta l'area circostante https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-11-2025 ore 14:30

