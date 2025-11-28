Luceverde Roma Buongiorno a causa di un incidente Ci sono code per 2 km sulla A1 Roma Napoli tra Anagni e Colleferro verso Roma data loro ci sono naturalmente incolonnamenti tutte le principali strade consolari che conducono verso il centro I maggiori disagi al momento sull'Aurelia dove anche per un incidente all'altezza di via Nicola Lombardi si sono formati incolonnamenti a partire dal raccordo dopo che ho risolto un incidente sulla tangenziale est restano Tuttavia code a tratti per traffico dalla Batteria Nomentana viale Tor di Quinto verso lo stadio Olimpico alle 9:30 previsto un corteo da piazza Indipendenza a raggiungere la piazza Barberini percorrendo tra le altre Viale Castro Pretorio viale del Policlinico piazza della Croce Rossa via XX Settembre via Goito e Largo di Santa Susanna chiusura al traffico al passaggio dei manifestanti mi ricordo infine che è in corso uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati di base che coinvolge anche il trasporto pubblico saranno a rischio era ritirata chi bus periferici la rete Cotral servizio regolare dalle 17 alle 20 A scioperare anche il comparto ferroviario l'agitazione iniziata alle 21 di ieri Si protrarrà fino alla stessa ora di oggi per quanto riguarda le linee Regionali sono garantiti i servizi sino alle 9 e dalle 18 alle 21 lo sciopero interessa anche il settore aereo restano comunque in pizzo i voli programmati fino alle 10 e quelli tra le 18 e le 21 come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-11-2025 ore 08:30