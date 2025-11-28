Luceverde Roma Buongiorno a causa di un incidente ci sono incolonnamenti sulla tangenziale est tra via Nomentana e la galleria Giovanni XXIII in direzione dello Stadio Olimpico intenso come dico il traffico sul Raccordo Anulare con code in carreggiata interna dalla Casilina all'appia ed in carreggiata esterna dalla Prenestina alla Tiburtina incolonnamenti sull'intero tratto Urbano della A24 sulla tangenziale est code sull'Aurelia da Casal Lumbroso a via Aurelia Antica e sulla Flaminia e la Salaria rispettivamente da Labaro a via di due ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali e sarà una giornata difficile quella di oggi per chi si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati di base al rischio l'intera rete atibus periferici e la rete Cotral servizio regolare sino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 a superare anche il comparto ferroviario l'agitazione iniziata alle 21 di ieri sera si protrarrà fino alle 21 di oggi per quanto riguarda le linee Regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti per i giorni feriali fino alle 9 e dalle 18 alle 21 lo sciopero interessa anche il settore aereo restano comunque in servizio i voli programmati fino alle 10 e quelli tra le 18 e le 21 per i dettagli di queste delle altre notizie potete consultare come sempre il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-11-2025 ore 07:30