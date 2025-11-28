Traffico Lazio del 28-11-2025 ore 17 | 30

luce verde Lazio Bentrovati alle porte della capitale sull'autosole code per incidente tra Guidonia Montecelio il bivio per la 24 Roma Teramo in direzione di Napoli successivamente per traffico code frati fino a Valmontone traffico sostenuto a Roma lungo l'intero percorso del raccordo anulare in particolare in colonna mento in carreggiata interna tra Trionfale Salaria e proseguendo tra bufalo e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Pisana il bivio con la 24 Roma Teramo molto intenso il traffico anche su via Pontina in uscita da Roma con code dal raccordo anulare a Castel Romano è sempre in Sud code anche tra Pomezia ad Aprilia in direzione quindi di Latina lavori Questa notte sulla A1 Roma Napoli allo svincolo di Colleferro svincolo che tra le 22 e le stesse era chiuso sia in entrata per Napoli si è uscita per provenienza da Roma sempre sull'autosole tra le 22 e le 6 chi proviene da Napoli non potrei mettersi sulla diramazione di Roma Nord in direzione del raccordo anulare con lo stesso orario sulla diramazione Nord l'immissione sull'autosole in direzione di Firenze ricordiamo infine che in corso uno sciopero generale nazionale di 24 ore fino alle 21 di questa sera che interessa il trasporto ferroviario sciopero anche del trasporto pubblico locale è il comparto aereo previste Come di consueto le fasce di garanzia bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

