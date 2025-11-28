Traffico Lazio del 28-11-2025 ore 09 | 30

luce verde Lazio Bentrovati a causa di un incidente Ci sono code sulla A1 Roma Napoli tra Anagni e Colleferro verso Roma rallentamenti per lavori sulla via Appia tra Cisterna di Latina Edil vivi per la statale 156 dei Monti Lepini nelle due direzioni si transita su carreggiata ridotta per un incidente rallentamenti sulla via Tiburtina all'altezza di Settecamini verso Roma a Roma traffico ancora intenso sul raccordo anulare con code a tratti in carreggiata interna dalla Nomentana la 24 è lungo la carreggiata esterna dall'appia alla diramazione di Roma Sud Vi ricordo che è in corso uno sciopero generale proclamato dai sindacati di base che coinvolge anche il trasporto pubblico a rischio l'intera rete atibus periferici e la rete Cotral consuete fasce di garanzia dalle 17 alle 20 a superare anche il comparto ferroviario l'agitazione iniziata alle 21 di ieri sera si protrarrà sino alla stessa ora di oggi per quanto riguarda le linee regionali garantiti i servizi essenziali previsti per i giorni feriali dalle 18 alle 21 lo sciopero interessa anche il settore aereo prestano comunque in servizio i voli programmati fino alle 10 e quelli tra le 8 e le 21 da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

