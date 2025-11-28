la conclusione della soap opera “tradimento” su canale 5. Il canale principale di Mediaset, Canale 5, ha trasmesso l’ ultimo appuntamento della serie “Tradimento”, offrendo agli spettatori un finale di stagione carico di emozioni e colpi di scena. Dopo oltre un anno di programmazione stabile, la narrazione si conclude con un episodio conclusivo che ha lasciato il pubblico estremamente coinvolto, chiudendo definitivamente le vicende dei personaggi protagonisti. regia, produzione e protagonisti di “tradimento”. chi ha diretto e scritto la serie. Gli episodi sono stati diretti da Murad Can Ozturk, che ha curato la direzione con grande competenza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Tradimento ultima puntata: scopri trama cast e finale emozionante