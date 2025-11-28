Tradimento stasera in tv l' ultima puntata | le anticipazioni

Dopo una lunga e intensa corsa, "Tradimento" si prepara all’atto conclusivo. Venerdì 28 novembre, in prima serata su Canale 5, la serie turca che ha conquistato il pubblico grazie a una sterminata serie di segreti, ribaltamenti e drammi familiari arriva all’ultima puntata. Un finale attesissimo. 🔗 Leggi su Today.it