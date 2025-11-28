Tradimento si congeda e lascia spazio a Io Sono Farah
Per una dizi che finisce, un’altra sta per ricominciare dal punto nel quale si era interrotta. Questa sera i telespettatori di Canale 5 assisteranno all’ ultimissima puntata di Tradimento, ma già da venerdì prossimo – 5 dicembre – potranno nuovamente immergersi nelle atmosfere di Io Sono Farah, la produzione turca con protagonisti Demet Özdemir e Engin Akyürek che andrà in onda, ogni settimana, con tre episodi inediti. I primi sedici episodi di Io Sono Farah sono stati trasmessi, al pomeriggio, sulla rete ammiraglia Mediaset dal 28 luglio all’8 agosto 2025. Facciamo dunque un breve riepilogo di quello che è successo, visto che la soap ripartirà, tra sette giorni, dal diciassettesimo episodio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
