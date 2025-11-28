Tradimento arriva il gran finale | le anticipazioni shock sull’ultima puntata in onda stasera
La storia di Tradimento sta per chiudersi e l'ultima puntata promette di lasciare il pubblico di Canale 5 con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. Il finale del 28 novembre 2025 tira le fila di tutti i nodi irrisolti, tra vendette, rivelazioni familiari e scelte estreme che cambiano il destino dei protagonisti. Le anticipazioni raccontano un episodio denso di emozioni, in cui ogni personaggio è chiamato a confrontarsi con le conseguenze delle proprie azioni. La puntata si apre con una doppia fug a. Neva, divorata da paura e disperazione, decide di scappare, mentre Ipek, accecata dalla rabbia, punta una pistola contro Azra e la costringe a rivelare il PIN delle sue carte di credito.
