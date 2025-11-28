Ipek con la complicità di Neva, decide di vendicarsi di Azra. Grazie a Mualla e Celal, Guzide scopre dove si nasconde Tarik e viene a sapere che suo figlio è morto. Neva scappa; Ipek minaccia Azra con la pistola e la costringe a rivelarle il PIN delle sue carte di credito, dopodichè fugge rifugiandosi in un hotel. Azra viene liberata dagli inquilini del condominio e denuncia tutto alla polizia, che fa irruzione nell’Hotel dove alloggia Ipek, ma non la trova. Tolga riesce a decriptare il video in cui Tarik spara a Korkmaz e lo fa vedere a Guzide, che denuncia Tarik al procuratore. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

© Soapvibes.it - Tradimento anticipazioni 28 Novembre 2025 FINALE