Tradimento anticipazioni 28 Novembre 2025 FINALE
Ipek con la complicità di Neva, decide di vendicarsi di Azra. Grazie a Mualla e Celal, Guzide scopre dove si nasconde Tarik e viene a sapere che suo figlio è morto. Neva scappa; Ipek minaccia Azra con la pistola e la costringe a rivelarle il PIN delle sue carte di credito, dopodichè fugge rifugiandosi in un hotel. Azra viene liberata dagli inquilini del condominio e denuncia tutto alla polizia, che fa irruzione nell’Hotel dove alloggia Ipek, ma non la trova. Tolga riesce a decriptare il video in cui Tarik spara a Korkmaz e lo fa vedere a Guzide, che denuncia Tarik al procuratore. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
Scopri altri approfondimenti
«Dundar tornerà a Esme salutando per sempre Yesim». Le anticipazioni della puntata finale di Tradimento, in onda venerdì 28 novembre, promettono colpi di scena emozionanti. Ipek, decisa a vendicarsi di Azra, minaccerà la sua rivale per ottenere il PIN dell - facebook.com Vai su Facebook
Come finisce “Tradimento”? Anticipazioni dell’ultima puntata: Tarik è il colpevole dell'omicidio e viene arrestato - Oggi, venerdì 28 novembre 2025, termina la soap turca di “Tradimento”: nuovi colpi di scena tra arresti e una morte accidentale ci ... Segnala alfemminile.com
Tradimento finale: anticipazioni ultima puntata in onda il 28 novembre su Canale 5 - La soap turca con Vahide Perçin il 28 novembre saluterà i fans. Scrive superguidatv.it
Tradimento, anticipazioni finale di stagione del 28 novembre: Guzide scopre la verità e denuncia Tarik - In prima serata su Canale5 gli episodi finali della soap opera turca: ecco le anticipazioni. Secondo fanpage.it