Tracce di Dna sulle unghie di Chiara Poggi | ecco come la perizia della genetista Albani rimette nei guai Sempio La difesa contrattacca | Non è una prova è innocente

Garlasco (Pavia), 27 novembre 2025 – Anche se la miccia è stata accesa dai primi dati, la vera bomba non è ancora stata lanciata. Anzi, la battaglia non è neppure iniziata. E lo scontro sarà più tra i legali che tra i consulenti, non tanto sulle analisi quanto sulle interpretazioni. E la data attesa non è tanto il 5 quanto il 18 dicembre, quando si terrà l’udienza davanti al gip del Tribunale di Pavia, Daniela Garlaschelli per le conclusioni, in contraddittorio tra le parti, all’esito del lavoro dei periti incaricati per l’incidente probatorio chiesto dalla Procura di Pavia nella riaperta indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto di 18 anni fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

