Tottenham-Fulham sabato 29 novembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il bell’inizio di stagione del Tottenham è ormai alle spalle, così questa sfida contro il Fulham è diventata molto importante perché la pressione sta aumentando nel nord londinese, anche sull’allenatore Thomas Frank. Alla fine del mese di ottobre infatti gli Spurs erano al terzo posto nella classifica di Premier League, anche se i numeri sottostanti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Pronostico Tottenham vs Fulham – 29 Novembre 2025 - Sabato 29 Novembre 2025, alle ore 21:00, il Tottenham Hotspur Stadio ... Riporta news-sports.it
Premier League, risultati e highlights della 13^ giornata - Nella 13^ giornata di Premier, il Manchester City soffre ma vince in extremis contro il Leeds grazie a Foden. Secondo sport.sky.it
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 29 novembre: arrivano Milan-Lazio e Roma-Lecce - La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. Lo riporta libero.it