Toth Juve scout bianconeri stregati dal gioiellino del Ferencvaros! Dal prezzo alla concorrenza gli aggiornamenti verso gennaio
di Luca Fioretti Toth Juve, i bianconeri seguono il gioiello del Ferencvaros: costa 15 milioni e piace in Germania, è l’alternativa ai big Hojbjerg e Brozovic. La Juventus non smette di guardare al futuro e, mentre Luciano Spalletti prepara la sfida contro il Cagliari per dare continuità alla vittoria europea di Bodo, la dirigenza lavora sottotraccia per individuare i rinforzi giusti per il centrocampo. La necessità di un regista o di un centrocampista di qualità è evidente per supportare il nuovo 4-3-3, ma le piste che portano ai nomi più esperti si stanno rivelando impervie. Per questo motivo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Vecchia Signora ha spostato il mirino sull’Est Europa, individuando un profilo giovane e di grande prospettiva che potrebbe rappresentare l’investimento ideale per la nuova filosofia societaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
#Calciomercato #Juventus: chi è #Toth, regista ungherese osservato speciale Vai su X
Un gioiello ungherese per la Juve? Piace Toth: dettagli, quanto vale e concorrenza - facebook.com Vai su Facebook
Toth Juve, occhi puntati sul gioiellino del Ferencvaros per l’estate 2026! Prezzo e concorrenza del nuovo obiettivo di mercato - Toth Juve, i bianconeri seguono il talento ungherese del Ferencváros: costa 15 milioni ed è considerato il nuovo Szoboszlai, piace in Germania La Juventus non smette di guardare al futuro e, mentre Lu ... Secondo juventusnews24.com
Calciomercato Juve, spunta un nuovo nome per il centrocampo bianconero! Interesse per il classe 2005 ungherese del Ferencvaros Alex Toth - Occhi puntati su Toth, giovane talento unghere: ma occhio alla concorrenza La Juventus ha messo nel mirino Alex Toth, centrocamp ... calcionews24.com scrive
Toth Juventus: spunta un ‘alleato’ a sorpresa nella trattativa. Potrebbe favorire il colpo bianconero a centrocampo, retroscena importante! - Toth Juventus: c’è un ‘alleato’ a sorpresa che potrebbe favorire il colpo bianconero a centrocampo. Lo riporta juventusnews24.com