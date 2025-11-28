Toth Juve scout bianconeri stregati dal gioiellino del Ferencvaros! Dal prezzo alla concorrenza gli aggiornamenti verso gennaio

di Luca Fioretti Toth Juve, i bianconeri seguono il gioiello del Ferencvaros: costa 15 milioni e piace in Germania, è l’alternativa ai big Hojbjerg e Brozovic. La Juventus non smette di guardare al futuro e, mentre Luciano Spalletti prepara la sfida contro il Cagliari per dare continuità alla vittoria europea di Bodo, la dirigenza lavora sottotraccia per individuare i rinforzi giusti per il centrocampo. La necessità di un regista o di un centrocampista di qualità è evidente per supportare il nuovo 4-3-3, ma le piste che portano ai nomi più esperti si stanno rivelando impervie. Per questo motivo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Vecchia Signora ha spostato il mirino sull’Est Europa, individuando un profilo giovane e di grande prospettiva che potrebbe rappresentare l’investimento ideale per la nuova filosofia societaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

