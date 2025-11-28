Torna Tesori anconetani il tour dedicato alla scoperta di Ancona tra storia e antichi sapori
ANCONA – Domenica 30 novembre, a partire dalle ore 9.30, la città dorica tornerà a ospitare l’evento “Tesori anconetani: un viaggio tra arte, storia e gastronomia”, un’esperienza che intreccia tradizione, cultura e sapori. L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Ancona per il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
