Torna Striscia La Notizia su Canale 5 l’annuncio di Mediaset

A gennaio in onda cinque puntate del tg satirico di Ricci che non è andato in onda nella solita fascia post TG5. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Torna Striscia La Notizia su Canale 5, l’annuncio di Mediaset

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Televisione - "Striscia la Notizia" torna… in prima serata Vai su X

"Torna in onda". Mediaset conferma tutto, clamoroso annuncio su Striscia La Notizia, conduttori e inviati >> https://buff.ly/RGoz9WT - facebook.com Vai su Facebook

Striscia la Notizia torna nel 2026 in prima serata su Canale 5: ecco quando - Striscia la Notizia si prepara a una grande novità: a gennaio arriverà su Canale 5 in prima serata, conquistando una posizione di palinsesto totalmente inedita per il celebre TG satirico di Antonio ... Come scrive superguidatv.it

Striscia la notizia torna in prima serata, ma che giorno? Né sabato né domenica, ma... Retroscena - Si dice, sempre nell'iconico comunicato stampa "L’importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci" e dei suoi ficcanti fuori onda, potremmo ... Da affaritaliani.it

Striscia la Notizia torna in prima serata da gennaio 2026: ora è ufficiale - Striscia la Notizia sbarca in prima serata su Canale 5 a gennaio con cinque speciali condotti da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ... Secondo fanpage.it