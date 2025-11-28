torna sarabanda celebrity

Su Italia 1 è di nuovo tempo di mooseca. Dopo i buoni riscontri della prima edizione, Enrico Papi è pronto a tornare al timone di Sarabanda Celebrity. Davide Maggio è in grado di anticiparvi che lo spin off in salsa VIP dello storico programma musicale tornerà in onda a breve. Trasmesso per un totale di sette puntate dal 25 maggio al 20 luglio 2025, Sarabanda Celebrity ha avuto un ascolto medio di 951.000 telespettatori pari al 7.24% di share. Numeri in linea con quelli della rete che hanno spinto Mediaset a investire su una seconda edizione della trasmissione (andata in onda anche su TV8 dal 2020 al 2023, con il titolo Name That Tune, ossia il nome originale del format). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

