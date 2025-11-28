Torna la Jò a Jò il tradizionale falò di Santa Lucia di Corato

Baritoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la Jò a Jò: il tradizionale falò di Santa Lucia di Corato si rinnova con la musica del Canzoniere Grecanico Salentino e una spettacolare accensione piromusicale. Appuntamento in Piazza Cesare Battisti i prossimi 11 e 12 dicembre.Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi delle festività. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Torna oggi l’antica tradizione dei ‘Focaroni’ di San Giuseppe - Torna oggi l’antica tradizione dei ‘Focaroni’ di San Giuseppe patrono dei falegnami. Segnala lanazione.it

Torna tradizionale mercatino Bolzano, la presentazione a Milano - L'evento più atteso dell'anno della capitale delle Dolomiti, il Christkindlmarkt, sarà presentato alla stampa il 14 ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Torna J242 J242 Tradizionale