Torna il servizio militare in Italia? Cosa prevede la proposta del ministro della Difesa Crosetto
Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato da Parigi l’intenzione di proporre al Parlamento italiano un disegno di legge per reintrodurre il servizio militare su base volontaria. Una proposta che si inserisce nel contesto europeo, dove Francia e Germania stanno già potenziando i propri eserciti di fronte a uno scenario internazionale sempre meno sicuro. A Palazzo Baracchini, sede del ministero della Difesa, precisano subito che non si tratta di ripristinare la vecchia naja obbligatoria con giovani reclute inesperte. Il progetto di Crosetto punta infatti a creare una riserva ausiliaria dello Stato composta da circa 10 mila unità, anche se il numero finale sarà deciso dal Parlamento. 🔗 Leggi su Cultweb.it
