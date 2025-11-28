Torna il Make Something Week
Il Make Something Week è una giornata dedicata alle varie alternative al consumismo sfrenato.L'evento ha come obiettivo quello dell'insegnare alle persone come riparare, riutilizzare, riciclare e creare nuovi oggetti da materiali di recupero.In contrapposizione al Black Friday, per promuovere un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
4, 5 e 6 dicembre da segnare in agenda: NARS torna da Profumeria Curti a Viterbo. Sono tre giorni per respirare bellezza, farsi guidare da veri make-up artist e dedicarsi finalmente un momento solo per sé. 4 dicembre – le Masterclass Mercoledì 4 dicembr - facebook.com Vai su Facebook