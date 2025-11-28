Torna il Borgo dei Presepi | dove il Natale prende vita

La piccola localit e graziosa località di Crevenna - frazione di Erba - si prepara a tornare ciò che ormai da anni è diventata per migliaia di visitatori: il Borgo dei Presepi. L’8 dicembre, festa dell’Immacolata, verranno svelati gli allestimenti degli Artigiani del Presepe, un appuntamento. 🔗 Leggi su Quicomo.it

