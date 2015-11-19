Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
DIRETTA Tutte le notizie di venerdì 28 novembre: Como-Sassuolo 1-0, sblocca Douvikas! LIVE calciomercato.it
Szczesny rivela: «Ecco cosa penso delle mie squadre. Addio alla Juve? Non è che non avessi passione, ma non ... calcionews24.com
Curling, l’Italia sbatte contro la Scozia nella finalina agli Europei. Sfuma la medaglia di bronzo oasport.it
F1, Fernando Alonso: “Una delle migliori qualifiche dell’anno, ora testa alla Sprint” oasport.it
La TV argentina scambia Gasperini per il truffatore travestito da madre: errore clamoroso cinemaserietv.it
Film d’azione di Jason Statham tornato in streaming come successo globale jumptheshark.it
Rocky IV, Dolph Lundgren confessa: “Mi sento in colpa per aver rotto le costole di Stallone ”
La star svedese è tornato a parlare del film che l'ha reso celebre nel mondo e di un episodio del se... ► movieplayer.it
LIVE Italia Scozia 3 9, Europei curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri si attestano ai piedi del podio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui l’avventura della Nazionale azzurra agli Eu... ► oasport.it
«È un dovere morale tenere viva la memoria»: il Ministro Piantedosi ricorda il terremoto dell’Irpinia a 45 anni dal sisma
Avellino, 28 novembre 2025 – Questa mattina, nel corso del convegno “23 novembre 1980: dalla memor... ► avellinotoday.it
“Così potranno tornare con i bambini”. Famiglia nel bosco, l’annuncio è appena arrivato
Una casa per il ricongiungimento familiare: è questo ciò che ha offerto il signor Armando a Nathan ... ► thesocialpost.it
Como Sassuolo: segui sintesi, tabellino, cronaca e live il match della tredicesima giornata
Como Sassuolo: segui sintesi, tabellino, cronaca e live il match della tredicesima giornata di Seri... ► calcionews24.com
Zanetti elogia quel suo ex compagno: «Abbiamo visto cose assurde in allenamento, persino Maldini e Costacurta…»
di Redazione Inter News 24Zanetti elogia quel suo ex compagno: «Abbiamo visto cose assurde in allena... ► internews24.com
Brindisino scomparso in Emilia: a gennaio comincia il processo per omicidio
Comincerà il 23 gennaio 2026, davanti alla corte d'assise del tribunale di Modena, il processo per... ► brindisireport.it
DIRETTA Tutte le notizie di venerdì 28 novembre: Como Sassuolo, si parte! LIVE
Le ultime notizie dal mondo del calcio live su Calciomercato.it: dai postgara di Europa League all... ► calciomercato.it
Como Sassuolo LIVE 0 0: alza i giri del motore la squadra di casa!
Como Sassuolo: segui sintesi, tabellino, cronaca e live il match della tredicesima giornata di Seri... ► calcionews24.com
Curling, l’Italia sbatte contro la Scozia nella finalina agli Europei. Sfuma la medaglia di bronzo
Per il terzo anno consecutivo la Nazionale italiana di curling maschile finisce fuori dalla top 3 a... ► oasport.it
Fingerprint matrix: il metodo per vedere l’invisibile
Con l’aiuto di innovativi “trucchi” matematici, è possibile superare le nostre limitazioni ottiche.... ► lucascialo.it
“Morto nel sonno”. Il dramma della star dei social: era giovanissimo, la scoperta shock
Sarebbe morto per un arresto cardiaco Dmitry Nuyanzin, personal trainer e influencer della città ru... ► thesocialpost.it
Ederson Juve: l’agente del centrocampista esce allo scoperto! Quando potrebbe partire, il prezzo fissato dall’Atalanta e in quale squadra potrebbe andare. I retroscena
di Redazione JuventusNews24Ederson Juve: l’agente del centrocampista, Cury, si è espresso così a pro... ► juventusnews24.com
Leclerc esplode in radio a Losail: “Domani farò lo stesso con lui, non preoccupatevi”. Con chi ce l’ha
Nel Q3 delle Qualifiche Sprint del GP del Qatar, Charles Leclerc si scaglia via radio contro l'ex c... ► fanpage.it
Mediaset, torna Caduta Libera ma senza Gerry Scotti: chi prende il posto dell’amato conduttore
Mediaset, negli ultimi tempi, ha piacevolmente sorpreso il pubblico lanciando game show che hanno r... ► cityrumors.it
Sciopero contro la manovra: Pro Pal invadono la redazione de La Stampa, scontri a Venezia
Da nord a sud, le città sono state attraversate dai cortei organizzati dai sindacati di base, a cui... ► ilgiornale.it
Ciclismo, Elia Viviani sarà direttore sportivo nella Ineos: “Darò il massimo per aiutare i corridori”
Tante novità in poco tempo per Elia Viviani. Laureatosi campione del mondo nell’Eliminazione nella ... ► oasport.it
WWE: Dominick Mysterio, il suo successo grazie alla moglie
Il campione in carica della AAA, Dominik Mysterio, ha fatto molta strada da quando ha debutta... ► zonawrestling.net
Marsilio visita la cittadella della Protezione civile: "Il nostro sistema è moderno e autonomo"
"La nostra Protezione Civile è un sistema moderno, autonomo e capace di rispondere immediatamente ... ► ilpescara.it
Fabregas nel pre partita di Como Sassuolo: «Ho fatto vedere ai ragazzi quello che abbiamo creato a Torino. Per essere lì davanti dobbiamo avere questa cosa»
Fàbregas ha parlato in vista della sfida Como Sassuolo, sottolineando l’importanza della continuità... ► calcionews24.com
Pioggia sull'asfalto, scontro tra due auto sulla provinciale: un conducente in ospedale
SAN DONACI - Pioggia sull'asfalto e ancora incidenti sulle strade del Brindisino. Uno scontro tra ... ► brindisireport.it
La sovraesposizione del dolore in tv forse ha un limite
Non che manchino i delitti, ma c’è che ora a raccontarli sono in tanti e forse in troppi. Chi lavor... ► ilfoglio.it
Sofia Goggia: “L’obiettivo è rimanere concentrata dall’inizio alla fine”
Sulle nevi di Copper Mountain (USA), andrà in scena domani il secondo gigante della Coppa del Mondo... ► oasport.it
Lo smacco di Orbán all’Ue, Putin lo riceve ancora: “Sull’Ucraina ha una posizione equilibrata”
Mentre l’Europa continua a spingere per un accordo sui beni russi congelati, un leader ha scelto di... ► thesocialpost.it
Formazioni ufficiali Como Sassuolo, le scelte dei due tecnici per il match della tredicesima giornata
Formazioni ufficiali Como Sassuolo, le scelte dei due tecnici per il match della tredicesima giorna... ► calcionews24.com
Classifica Serie A 2025/26 LIVE: tutti gli aggiornamenti e la posizione della Juve
di Redazione JuventusNews24Classifica Serie A 2025/26 LIVE: tutti gli aggiornamenti con la posizione... ► juventusnews24.com
I Pro Pal assaltano La Stampa, danno la colpa ai "fascisti" e alla polizia: quindi, oggi...
- La Società italiana di medicina ambientale (Sima): "La crescita costante del numero di italiani c... ► ilgiornale.it
Italia, schianto terribile tra furgone e auto. Caos totale e lunghe code, strada chiusa
Il fragore metallico ha squarciato il silenzio di quella mattina, un suono secco e terribile che no... ► thesocialpost.it
LIVE Sci alpino, Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA: azzurri per salvare l’onore. Si parte alle 21.00
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.47 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 21.00 inizier... ► oasport.it
Szczesny rivela: «Ecco cosa penso delle mie squadre. Addio alla Juve? Non è che non avessi passione, ma non mi piacevano le opzioni. Non volevo fare questo»
Szczesny, ex portiere della Juventus ed ora al Barcellona, ha parlato così della sua carriera, ripe... ► calcionews24.com
Pio e Amedeo tornano a casa: dopo la première a Roma, il duo presenta “Oi, Vita mia” a Foggia
Dopo l’attesa première romana, Pio e Amedeo hanno riportato “Oi, Vita mia” nella loro terra, prese... ► foggiatoday.it
Sciopero 28 novembre, scontri durante le proteste: a Torino imbrattata la sede de La Stampa
Nel corso delle manifestazioni, diverse frange di manifestanti si sono distaccati dal corteo princi... ► ildifforme.it
Viviano sulle critiche a Sommer: «Ha dei limiti fisici, non ha fatto errori gravi ma all’Inter…»
di Redazione Inter News 24Viviano sulle critiche a Sommer: «Ha dei limiti fisici, non ha fatto error... ► internews24.com
Uno stipendio in cambio di recensioni: ci siamo infiltrati nella rete che vota i ristoranti
Me ne sono accorto solo dopo qualche giorno. Ero stato inserito in un gruppo su Telegram da un acc... ► today.it
Vanoli: "Dzeko? Finalmente qualcuno che difende la squadra"
Dopo la sconfitta della Fiorentina in casa contro l’AEK Atene, Paolo Vanoli ha parlato delle parole ... ► video.gazzetta.it
Caso Ferragni: la procura chiede un anno e otto mesi. Accuse, difesa e prossime udienze
La procura di Milano ha richiesto una condanna a un anno e otto mesi per Chiara Ferragni, imputata ... ► ilfoglio.it
Anticipazioni un posto al sole dall 1 al 5 dicembre 2025 alice e vinicio ritrovano l armonia
anticipazioni e sviluppi delle nuove puntate di Un Posto al Sole: focus sui personaggi principali e... ► jumptheshark.it
Mercato Napoli bloccato, Conte nei guai: l’annuncio
Pessime notizie per il Napoli in vista della sessione di gennaio di calciomercato: ecco cosa sta su... ► tvplay.it
Vitoria Guimarães AVS SAD (venerdì 28 novembre 2025 ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Vitoria Guimarães e AVS SAD si ritrovano dopo aver passato il turno in Coppa di Portogallo anche se... ► infobetting.com
Brescia in piazza contro la "Finanziaria di guerra": mille persone allo sciopero dei sindacati di base
Salari giusti, un lavoro sicuro e dignitoso e una finanziaria che investa nei diritti sociali e no... ► bresciatoday.it
Como Sassuolo LIVE 0 0: si incomincia!
Como Sassuolo: segui sintesi, tabellino, cronaca e live il match della tredicesima giornata di Seri... ► calcionews24.com
Tatiana Schlossberg: La nipote di JFK e la sua straordinaria battaglia contro la leucemia
Un viaggio affascinante nella vita di Tatiana Schlossberg: un equilibrio tra eredità storica e sfid... ► donnemagazine.it
KV Mechelen Standard Liegi (venerdì 28 novembre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Anticipo del sedicesimo turno di Jupiler League belga che vede il KV Mechelen impegnato in casa con... ► infobetting.com
La sequenza della sparatoria contro la Guardia nazionale a Washington – Il video
Gli spari esplodono dal nulla e a bruciapelo in pieno giorno, a Washington D.C., proprio alla vigi... ► open.online
Getafe Elche (venerdì 28 novembre 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia agli Azulones nell’anticipo
Venerdì notte, come di consueto, l’anticipo di Liga darà il via alla nuova giornata: siamo arrivati... ► infobetting.com
La geografia della memoria. Il silenzio sulla violenza sulle donne non è casuale, ma una scelta geopolitica
Oggi, 25 novembre, torna la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una data che l’O... ► ilfoglio.it
Camion in fiamme sulla A14: code tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro
Un mezzo pesante ha preso fuoco oggi pomeriggio, intorno alle 18:30, sull’Autostrada A14 Bologna-T... ► bolognatoday.it
Juventus: torna Vlahovic
Vlahovic torna, Openda e David ancora dietro Per la sfida di domani contro il Cagliari, Luciano Sp... ► ilprimatonazionale.i
Due militari colpiti a Washington, Trump rilancia la linea dura: stop ai flussi da Paesi extra occidentali e controlli straordinari sulle pratiche migratorie
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato alle 23 del 27 novembre a Washington la ... ► ilfogliettone.it
Sanità, il Policlinico di Foggia attiva l’ambulatorio Tap: un punto dedicato alla terapia anticoagulante personalizzata
Dal prossimo 1 dicembre — annunciano fonti vicine all’ospedale — prenderà il via, all’interno del ... ► foggiatoday.it
La Promessa anticipazioni 29 novembre: Santos provoca Pia e Don Rómulo mette le cose in chiaro con Don Ricardo
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: mentre Santos continua a infastidire ... ► movieplayer.it
Traffico Roma del 28 11 2025 ore 20:30
Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare code Prato in carreggiata in... ► romadailynews.it
Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 28 novembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto
Ad Affari Tuoi, nella puntata di venerdì 28 novembre, è stato estratto un nuovo biglietto della Lot... ► fanpage.it
Qualifiche Sprint Race in Qatar, pole per Piastri, notte fonda Hamilton.
Oscar Piastri è tornato protagonista nelle qualifiche della Sprint Race del GP del Qatar, firmando ... ► mondou.it
Elezioni regionali, il Pd incassa 1.125 voti a Castel San Giorgio: “Consenso che ci spinge a fare ancora di più”
Il Partito democratico di Castel San Giorgio esprime il proprio più sincero ringraziamento alle ci... ► salernotoday.it
Juventus Cagliari: Gatti e Vlahovic ok
Juventus-Cagliari, le ultimissime: Spalletti ha tutti a disposizione Seconda rifinitura alla Conti... ► ilprimatonazionale.i
DIRETTA Tutte le notizie di venerdì 28 novembre: Como Sassuolo 1 0, sblocca Douvikas! LIVE
Le ultime notizie dal mondo del calcio live su Calciomercato.it: dai postgara di Europa League all... ► calciomercato.it
DIRETTA | Cesena Modena 0 0: Klinsmann para il rigore di Gliozzi
24': Klinsmann para il rigore a Gliozzi. Il numero 9 ospite apre il destro ma il 33 bianconero con... ► cesenatoday.it
Torta marmorizzata di castagne e cioccolato
Nel panorama della pasticceria autunnale italiana, poche ricette riescono a incarnare con tale eleg... ► ilfogliettone.it
Camion cede su un ponte provvisorio e resta sospeso sul greto del Cerusa: operaio 40enne vivo per miracolo
Un operaio di 40 anni è sopravvissuto per miracolo a un incidente sul lavoro sul greto del fiume Ce... ► fanpage.it
Preghiera della sera 28 Novembre 2025: “Effondi su di me la Tua grazia”
“Effondi su di me la tua grazia”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per m... ► lalucedimaria.it
In Qatar ruggisce Piastri, Norris ok Verstappen in difficoltà, flop Ferrari
La sorpresa che non ti aspetti nelle prove della Sprint di sabato in Qatar. Oscar Piastri è vivo e ... ► panorama.it