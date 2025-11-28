Tombe abbandonate al Gran Camposanto online l’avviso per la revoca delle concessioni

Messinatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito dei sopralluoghi effettuati per verificare lo stato di abbandono e il grave deterioramento di tumuli nella Sezione 44 del Gran Camposanto, questa Amministrazione comunale avvia il procedimento di revoca delle relative concessioni.“Proseguiamo con determinazione nell’attività di recupero. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

