Tombe abbandonate al Gran Camposanto online l’avviso per la revoca delle concessioni

A seguito dei sopralluoghi effettuati per verificare lo stato di abbandono e il grave deterioramento di tumuli nella Sezione 44 del Gran Camposanto, questa Amministrazione comunale avvia il procedimento di revoca delle relative concessioni.“Proseguiamo con determinazione nell’attività di recupero. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

I SEGRETI DI Sant’Avendrace! Sabato sera 22 Novembre dalle 15.15 alle 18, ci attende una magica visita tra storia e archeologia in siti inediti di Cagliari, sotto e sopra la città. Dalla Chiesa di Sant’Avendrace alle ville abbandonate, tra tombe sconosciute - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, fosse scoperte e tombe danneggiate: degrado e pericoli a Ponticelli - Scenario di forte abbandono e degrado sotto gli occhi dei tanti che in questi giorni visitano i propri cari al cimitero di Ponticelli, nella zona ... Segnala ilmattino.it