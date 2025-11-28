Inter News 24 Tomasevic, calciatrice dell’Inter Women, ricorda i tempi al Buducnost, dichiarando che i momenti migliori della sua carriera sono stati in Montenegro. Maša Tomaševi?, centrocampista dell’Inter Women e della nazionale montenegrina, è stata ospite dell’ultima puntata di On Board Women su DAZN, dove ha ripercorso la sua carriera calcistica, dalle prime esperienze in patria fino all’arrivo in Italia. Tomaševi? ha iniziato la sua carriera calcistica con il Budu?nost Podgorica, uno dei club più prestigiosi del Montenegro. Durante il suo periodo al Budu?nost, ha segnato oltre 100 gol in tre stagioni, contribuendo in modo determinante alla vittoria del campionato nell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tomasevic ricorda il suo primo club: «All’Inter mi sto trovando bene, ma i ricordi migliori sono quelli al Buducnost»