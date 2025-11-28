Tita Cuc il ritorno di Giovanni Battista Scussat tra le pagine del fumetto
A quasi un secolo dalla morte, due artisti padovani, Giuseppe Zambon e Paolo De Marchi, hanno dedicato a Scussat una graphic novel: "Tita Cuc. Gio Batta Scussat (1889-1927) dentro i movimenti sociali" (Alba edizioni). Giuseppe Zambon ha curato i testi e Paolo De Marchi i disegni.Dopo una prima. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
NUOVI ARRIVI da Ongame Lamezia! Il ritorno di Goku GT SSJ3 è solo l’inizio! Sono arrivati anche: Mitsuki (Boruto) Hawks (My Hero Academia) ? Eren (Attack on Titan) ? Vecna (Stranger Things) Capitan America Might Guy (Naruto Sh - facebook.com Vai su Facebook
Giovanni Allevi di nuovo sul palco, 'in tour ritorno alla vita' - Giovanni Allevi è pimpante mentre, salendo sul palco delle Terme di Caracalla, viene accolto da un caldissimo applauso per il primo dei suoi quattro concerti- Si legge su ansa.it