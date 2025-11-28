Tita Cuc il ritorno di Giovanni Battista Scussat tra le pagine del fumetto

A quasi un secolo dalla morte, due artisti padovani, Giuseppe Zambon e Paolo De Marchi, hanno dedicato a Scussat una graphic novel: "Tita Cuc. Gio Batta Scussat (1889-1927) dentro i movimenti sociali" (Alba edizioni). Giuseppe Zambon ha curato i testi e Paolo De Marchi i disegni.Dopo una prima. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

