Tiro con l' arco 45 anni di sport e passione | il Quarry festeggia il traguardo con le vecchie glorie

Forlitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La compagnia di tiro con l’arco Quarry ha celebrato il suo 45esimo  anniversario con un evento speciale che ha riunito arcieri attuali e “vecchie glorie” nella palestra Icaro in piazzale della Vittoria. Un momento di emozione e ricordi, concluso con la tradizionale foto di gruppo che ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

