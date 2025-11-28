Tina Spatarella insegnante morta in un incidente | fermato il presunto pirata della strada era andato all'estero

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 31 anni è stato fermato dalla Polizia Stradale: secondo gli inquirenti era alla guida della Bmw che, il 16 novembre sulla Domitiana, ha travolto l'auto sulla quale viaggiava Tina Spatarella, insegnante di 61 anni, morta nell'impatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

tina spatarella insegnante mortaTina Spatarella, insegnante morta in un incidente: fermato il presunto pirata della strada, era andato all’estero - Un uomo di 31 anni è stato fermato dalla Polizia Stradale: secondo gli inquirenti era alla guida della Bmw che, il 16 novembre sulla Domitiana, ha travolto ... Da fanpage.it

tina spatarella insegnante mortaTina Spatarella morta nello schianto sulla Domitiana, fermato il conducente della BMW - Si tratta di un 31enne, che era alla guida della Bmw che ha provocato l'incidente nella notte tra il 16 e 17 novembre scorso, in cui ha perso la vita l'insegnate 61enne di Aversa e ferito gravemente g ... Scrive internapoli.it

Tina morta nello schianto sulla Domiziana, in manette il pirata: era fuggito all'estero - Si tratta di un 31enne alla guida della Bmw che ha provocato l'incidente dove ha perso la vita l'insegnate 61enne di Aversa e ferito gravemente gli altri 3 occupanti ... Da casertanews.it

Cerca Video su questo argomento: Tina Spatarella Insegnante Morta