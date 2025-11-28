Tina morta nello schianto sulla Domiziana in manette il pirata | era fuggito all' estero

Si è chiuso il cerchio sul pirata della strada che il 16 novembre scorso ha provocato un gravissimo incidente stradale percorrendo bordo di una vettura modello BMW la strada statale 7quater, all'altezza dello svincolo per Villa Literno, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso agli.

Tragedia sulla Domitiana, nel Casertano, dove a seguito di un incidente è deceduta Tina Spatarella, una docente che insegnava a Sant'Antimo (Napoli), morta all'età di 61 anni. Lo schianto si è verificato nella notte tra sabato e domenica sulla strada statale 7

Tina morta nello schianto sulla Domiziana, in manette il pirata: era fuggito all'estero - Si tratta di un 31enne alla guida della Bmw che ha provocato l'incidente dove ha perso la vita l'insegnate 61enne di Aversa e ferito gravemente gli altri 3 occupanti

Aversa, arrestato automobilista che causò la morte di Tina Spatarella: era fuggito all'estero - È stato fermato il presunto pirata della strada ritenuto responsabile dello schianto sulla Domiziana in cui ha perso la vita Tina Spatarella, docente di 62

Docente morta nello schianto sulla Statale, proseguono le ricerche dell'automobilista killer - Non è stato ancora individuato dalla Polizia di Stato il pirata della strada che nella notte tra il 15 e il 16 novembre scorso ha provocato l'incidente stradale costato la vita alla 61enne insegnante