TikTok Awards 2025 chi ha vinto | da Nonna Silvi al pollo di Minecraft che è diventato reale

TikTok Italia ha annunciato i dieci vincitori dei TikTok Awards 2025, presentati da NOW, celebrando i creator che nel corso dell’ultimo anno si sono distinti per creatività, talento e capacità di coinvolgere la community italiana. Le categorie in gara erano dieci e per ciascuna di esse sei candidati hanno gareggiato per conquistare il voto degli utenti attraverso uno spazio dedicato all’interno dell’applicazione. Le categorie premiate comprendono Creator, Film&TV, Sport, Storyteller, Voice for change, Food, Fashion & Beauty, Education, Creator LIVE e Video dell’anno. Ogni vincitore rappresenta un modo diverso di interpretare la piattaforma, trasformando passioni personali, competenze professionali e storie quotidiane in contenuti capaci di generare milioni di visualizzazioni e creare comunità fedeli. 🔗 Leggi su Cultweb.it
