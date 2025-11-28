Tiburtina-Ostiense modifiche alla circolazione dei treni | cosa cambia e quando
Roma, 28 novembre 2025 – Nel fine settimana del 5 – 7 dicembre la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) di svolgere le attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto. I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del Regionale di Trenitalia delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto (i treni saranno limitatioriginari a Roma Tiburtina e Roma Ostiense) e FL3 Roma – CesanoViterbo (i treni saranno limitatioriginari a Roma Ostiense). Il servizio Leonardo express daper Fiumicino Aeroporto sarà regolare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
